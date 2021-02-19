ضابط شرطة روسي يفقد وظيفته بسبب عرض بيانى مدرسي عن أساليب مواجهة المتظاهرين

كلف درس مدرسي عن أساليب الشرطة الروسية ضد المتظاهرين ضابطا رفيع المستوى وظيفته، بعد تداول مقاطع مصورة لرجال شرطة يرشدون تلاميذ خلال مظاهرة إيهامية لأطفال يقومون بأدوار مثيري الشغب ومقاومة رجال الشرطة.



ووقع الحادث عندما زار ضباط مدرسة ثانوية في مدينة نيجنفارتوفسك بوسط روسيا، لعرض أساليب الشرطة خلال جلسة بشأن خيارات العمل الوظيفي. وكجزء من المحاضرة، تم تقسيم التلاميذ إلى متظاهرين وضباط.



وبعد ذلك، تمت مطالبة المتظاهرين بمهاجمة الضباط بالكرات التي صدها الضباط بالدروع. وحينئذ، تم القبض على المحتجين.



ودافع الضباط سريعا عن الدرس، قائلين إنه يسلط الضوء على طبيعة عمل الشرطة، ويسمح لطلاب الصف العاشر والحادي عشر بإلقاء نظرة فاحصة على معدات الشرطة.



وقال مسؤولون في منطقة أوكروج يوجرا التي تتمتع بحكم ذاتي، وهي كيان فيدرالي تقع فيه نيجنفارتوفسك، قالوا إن أحد كبار الضباط سوف يفقد وظيفته بسبب هذا العرض المدرسي.