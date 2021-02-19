الأمم المتحدة تدعو قادة مؤتمر ميونيخ لوضع خطة تطعيم عالمية ضد كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، القادة المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن في العاصمة الألمانية برلين إلى أن تؤسس مجموعة العشرين (G20) فريق عمل طاريء لوضع خطة تطعيم عالمية ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن جوتيريش قوله إن " اللقاحات يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة للجميع وفي أي مكان ".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "المساواة في اللقاحات أمر ضروري للغاية لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الاقتصادات".

ودعا جوتيريش إلى مضاعفة القدرة الحالية لإنتاج اللقاحات، مؤكداً أن "مجموعة الـ 20 في وضع جيد لإنشاء فريق عمل للطوارئ لإعداد خطة التلقيح العالمية".