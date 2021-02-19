المجر تكشف تعرض موقع تسجيل طلبات الحصول على اللقاح المضاد لكورونا لهجوم سيبراني

تعرض الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المجر لهجوم سيبراني اليوم الجمعة، وذلك من بين العديد من الصفحات الحكومية الإلكترونية الأخرى، مما أدى إلى تعطل مؤقت للموقع أمام بعض المستخدمين وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن بيان لوزير الدولة المجري كاسابا دوموتور على موقع مجلس الوزراء ، إن المواقع الإلكترونية التي تضررت من الهجوم تضمنت صفحة الحكومة الرئيسية للاستعلامات التي تتعلق بجائحة فيروس كورونا واستبيان عام للجمهور بشأن تخفيف تدابير الإغلاق التي تم إطلاقها في وقت سابق اليوم.



وتحاول السلطات المجرية العمل على استمرار إمكانية الوصول إلى الصفحات المتأثرة وتحديد مصدر تلك الهجمات الإلكترونية.



يذكر أن المجر بدأت تطعيم مواطنيها باستخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكوفيد-19 قبل أسبوع لتصبح بذلك الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تلجأ للقاح الروسي.



وأصدرت المجر أمر بشراء مليوني جرعة من "سبوتنيك في" من روسيا وخمسة ملايين جرعة من لقاح سينوفارم من الصين. ويبلغ تعداد السكان في المجر أقل من عشرة ملايين نسمة.