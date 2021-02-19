ألمانيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و113 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم الجمعة الماضي 9 آلاف و860 إصابة.

وسجل المعهد 508 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 556 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة 8ر56 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و369 ألفا و719 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 67 ألفا و206 حالات. .

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 94ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 94 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.