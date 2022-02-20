الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين بمحافظة حجة اليمنية



أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان مقتضب، إن "دفاعات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي الإيرانية أحدهما مفخخة".

في سياق متصل،أكد الجيش عبر موقعه الرسمي "سبتمر نت"، تواصل المعارك بين قواته مسنودين بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، وبين ميليشيا الحوثي، في المحافظة ذاتها.

وقال الجيش، إن مختلف الجبهات القتالية في جبهة حرض، شهدت معارك عنيفة، "إثر هجمات واسعة للجيش، تسببت بخسائر كبيرة لميليشيا الحوثي في العتاد والأرواح".

وتمكن الجيش، وفقاً للموقع، من استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة من قبضة الميليشيا، بالإضافة إلى تدمير مدفعية بقصف مركز.

وتزامنت المعارك، مع سلسلة غارات جوية، وفقاً للجيش، "استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية على امتداد الجبهات في مديريات حرض، وعبس، وحيران، أدت إلى تدمير دبابة وعربات ومصرع عشرات الحوثيين".

ومنذ أسابيع، تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش الحكومية مسنودين بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، في مدينة حرض المحاذية للحدود السعودية، وسط تقدم للطرف الأول.