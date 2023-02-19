الكرملين‭:‬ الغرب غير مستعد للانخراط في مبادرات السلام بأوكرانيا

قال الكرملين، اليوم الأحد، إن الدول الغربية لم تبد انفتاحاً أو استعداداً للانخراط في مبادرات سلام لحل الصراع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول: "حتى الآن، لا يوجد استعداد ولا انفتاح على مبادرات السلام من جانب الغرب ككل".

وكان بيسكوف، قد علق، في وقت سابق اليوم الأحد، على تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، حول دعم واشنطن لكييف لاستهداف منشآت في شبه جزيرة القرم، قائلا: هذه التصريحات هي دليل آخر يؤكد أن واشنطن هي المصدر الرئيسي لإثارة التوتر الدولي".

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، أن "السيدة نولاند تنتمي إلى مجموعة كبيرة جدا من "الصقور" الأكثر عدوانية في السياسة الأمريكية. هذه وجهة نظر معروفة بالنسبة لنا، تؤكد مرة أخرى عمق خلافاتنا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "إنها تؤكد مرة أخرى على دور الولايات المتحدة باعتبارها المحرض الرئيسي للتوتر الدولي القائم".

وأعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، يوم الجمعة الماضي، دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لتوجيه ضربات ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم.

واعتبرت نولاند أن المنشآت العسكرية الروسية في القرم أهداف مشروعة يمكن للقوات الأوكرانية استهدافها.