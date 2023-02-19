قصر باكنجهام يهمل إرسال تهنئة بعيد ميلاد الأمير أندرو

أهمل العاهل البريطاني الملك تشارلز، إرسال تهنئة لشقيقه الأصغر الأمير أندرو بمناسبة عيد ميلاده الـ63 على تويتر اليوم الأحد كما جرت العادة بين أفراد العائلة المالكة.

ولم تظهر أي تهنئة بعيد ميلاد على حساب العائلة المالكة الرسمي على تويتر بحلول مساء الأحد، في تكرار لما حدث العام الماضي، عندما لم يهنئ القصر ولا الحكومة الأمير الذي طالته فضيحة جنسية .

واستغلت صحيفة "ذا صن" اليوم لنشر مقال مطول يشير إلى أن الأمير قد يفقد قريبا "رويال لودج"، وهو قصر في أراضي قلعة وندسور يشغله أندرو مع زوجته السابقة سارة دوقة يورك.

وذكرت أن تشارلز أراد خفض الدعم السنوي البالغ 249 ألف جنيه إسترليني (300 ألف دولار) الذي منحته والدتهما الملكة الراحلة إليزابيث كجزء من خطط تقليص حجم العائلة المالكة. سيتعين على أندرو بعد ذلك الحصول على المعاش الهزيل المتراكم أثناء خدمته في البحرية الملكية.

وقال مصدر لم يذكر اسمه للصحيفة: "أندرو وسارة في حالة ذهول لحصولهما على مثل هذا الإشعار القصير. توفيت الملكة قبل بضعة أشهر فقط. لم يتم طرده صراحة ، لكن من المتوقع أنه لن يكون قادرا على تحمل تكاليف الصيانة".

وكشفت تقارير إعلامية سابقة أن أندرو لم يعد يستخدم مكتب في قصر باكنجهام في وسط لندن.

وتوقف ظهور أندرو الرسمي منذ أن أبرم صفقة مقابل مبلغ غير معروف العام الماضي مع فرجينيا جيوفري، وهي امرأة أمريكية اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا بينما كانت لا تزال قاصرا.

وهكذا تجنب أندرو إجراء مدنيا أمام المحاكم الأمريكية ، لكن الملكة جردته من ألقابه الملكية.