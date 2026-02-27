الشرطة الأسترالية: أدلة دامغة على أن جثة عثر عليها في تسمانيا تعود إلى بلجيكية مفقودة

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة إن هناك "أدلة دامغة" على أن الرفات البشرية التي عثر عليها في يناير الماضي على الساحل الغربي لتسمانيا من المرجح أن تكون للسائحة البلجيكية سيلين كريمر، المفقودة منذ عام 2023.

وكان أحد المتنزهين قد عثر على الرفات البشرية في أواخر يناير الماضي خلال عملية بحث عن المرأة البلجيكية المفقودة بالقرب من منطقة شلالات فيلوسوفر على الساحل الغربي لتسمانيا والتي شوهدت لآخر مرة في المنطقة في يونيو 2023.

وقال قائد الشرطة ناثان جونستون: "تقدم شرطة تسمانيا خالص تعازيها لعائلة السيدة كريمر وأحبائها".

وأضاف:"في حين أن هذا التأكيد المؤقت لن يخفف من خسارتهم، نأمل أن توفر لهم هذه النتيجة قدراً من الوضوح والسكينة".

وقالت الشرطة في بيان إنه يجري إعداد تقرير للطبيب الشرعي، "الذي سيحدد رسميا هوية الرفات في النتائج التي سيتوصل إليها".