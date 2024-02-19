سفينة تتعرض لأضرار جراء هجوم انطلق من جنوب اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، تلقيها تقريرا عن أضرار طفيفة تعرضت لها سفينة جراء هجوم استهدفها على بعد 100 ميل بحري شرق عدن جنوبي اليمن.

وذكرت الهيئة، في بيان عبر منصة إكس: «تلقينا تقريرا عن حادث على مسافة 100 ميل بحري شرق عدن، اليمن، وأبلغ الربان في البداية عن وقوع انفجار على مقربة من السفينة»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضافت: «في وقت لاحق، أبلغ الربان عن انفجار ثانٍ في الهواء وعلى مقربة من السفينة ما تسبب في تطاير الشظايا والأضرار الطفيفة التي لحقت بالسفينة».

وأشارت إلى الإبلاغ أن السفينة وطاقمها آمنون.

وكان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد أعلنت إطلاق الاتحاد الأوروبي رسميا، مهمّة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي في اليمن.

وأعربت فون دير لاين، عن ترحيبها بعملية «أسبيدس» للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت سفينة الشحن "روبيمار" في خليج عدن وهي آيلة للغرق نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة.

وأشار سريع إلى أن جنسية السفينة بريطانية وقد تم إخراج الطاقم بأمان، مضيفا أن عناصر الحوثي أسقطوا أيضا طائرة مسيرة أمريكية في الحديدة.