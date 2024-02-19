تصدر الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لنكولن قائمة أعظم رؤساء الولايات المتحدة، وذلك بعد أن احتل صدارة استفتاء "خبراء مشروع العظمة الرئاسية" لعام 2024.



وشمل استطلاع "خبراء مشروع العظمة الرئاسية" لعام 2024، والذي تم إجراؤه في الفترة من 15 نوفمبر إلى 31 ديسمبر الماضي، أعضاء حاليين من قسم الرؤساء والسياسة التنفيذية في جمعية العلوم السياسية الأمريكية، وهي المنظمة الأولى لخبراء العلوم الاجتماعية في السياسة الرئاسية.



وكشف الاستفتاء الذي أجرته لجنة من الخبراء المتخصصين في شؤون الرئاسة الأمريكية، حصول الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على المرتبة 14 كأفضل رئيس، بينما تذيل خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب القائمة، وفقاً لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وتقدم بايدن على الرؤساء وودرو ويلسون ورونالد ريجان ويوليسيس إس جرانت، بينما حصل ترامب على أدنى مرتبة في الاستطلاع بحصوله على المركز 45، حيث خلف كلا من جيمس بوكانان بمركزه الـ44، وأندرو جونسون في المركز 43، وفرانكلين بيرس في المركز 42، وويليام هنري هاريسون في المركز 41.



وجاء الرئيس، فرانكلين روزفلت في المرتبة الثانية، وجورج واشنطن في المرتبة الثالثة، وتيودور روزفلت في المرتبة الرابعة، وتوماس جيفرسون في المرتبة الخامسة.



وجاء الرئيس الأسبق باراك أوباما في المرتبة السابعة، وهي مرتبة أعلى بثماني نقاط عما كان عليه في استفتاء رأي الخبراء العام الماضي.



وجرى تصنيف المستجيبين حسب انتمائهم السياسي والأيديولوجي، بينما أكد بيان "خبراء مشروع العظمة الرئاسية" أنه لم يكن لذلك "تأثير بشكل عام" في التصنيفات، على الرغم من وجود بعض التأثير، مع الرؤساء الحاليين.



وكان هناك انقسام حزبي ملحوظ بالنسبة للرئيسين الأسبق، باراك أوباما والحالي، جو بايدن، اللذين احتلا المركزين السادس والثالث عشر على التوالي بين الديمقراطيين، والمرتبتين الخامسة عشرة والثلاثين بين الجمهوريين.