الزمالك: وافقنا على دعوة الخطيب لزيارة الأهلي

كشف أحمد سالم، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، عن قبول نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب دعوة نظيره في النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لزيارة القلعة الحمراء.

وتحدث أحمد سالم عن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى نادي الزمالك في مداخلة هاتفية عبر قناة «إم بي سي مصر»:" بادرة طيبة من النادي الأهلي وكان قد تم توجيه الدعوة للنادي الأهلي في وقت سابق، لكن وفاة العامري فاروق أخرت الزيارة".

أضاف أحمد سالم:" الزيارة كانت بطابع ودي وبدأت بوقوف دقيقة حداد على روح العامري فاروق وتقديم درع للمرحوم لكابتن محمود الخطيب ودرع نادي الزمالك".

أشار المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك:" الرياضة بها تنافس ولكن بدون صراعات، والقادم في العلاقة بين الناديين مختلف عن السباق تماما، كان هناك توتر في بعض الأوقات وكلنا نعرف السبب".

أوضح أحمد سالم:" تم توجيه الدعوة من كابتن الخطيب لمجلس إدارة نادي الزمالك لتبادل الزيارة، وتم قبول الدعوة وسيتم تحديد الموعد قريبا".

أتم أحمد سالم:" هناك مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية، نريد إبراز أن مصر أصل الفنون والرياضة، والجلسة بين مجلس إدارة الناديين لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف".