لندن تدين الهجوم الحوثي المتهور ضد سفينة شحن مسجلة في بريطانيا

أدانت المملكة المتحدة الهجوم "المتهور" الذي شنه المتمردون الحوثيون في اليمن ضد سفينة شحن مسجلة في المملكة المتحدة، مع وجود سفن التحالف "بالفعل في مكان الحادث".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن الحكومة البريطانية قولها إن التقارير الحالية تشير إلى عدم وقوع إصابات بعد تعرض السفينة " إم في روبيمار" لهجوم صاروخي من الجماعة المسلحة قبالة سواحل اليمن.

ويشار إلى أنه لم يكن من بين أفراد الطاقم المكون من 24 شخصا، الذين أجبروا على مغادرة السفينة أثناء غرقها في المياه ولكن تم إنقاذهم من قبل سفينة حاويات متجهة إلى جيبوتي ترفع علم سنغافورة، أي مواطنين من بريطانيا أو أمريكا.

وفي وقت سابق، قال متحدث عسكري باسم الحوثيين إن روبيمار تعرضت لأضرار "كارثية" وهي معرضة لخطر الغرق في خليج عدن.

وقال وزير الدفاع جرانت شابس عندما سئل عما إذا كان ينبغي إرسال المزيد من سفن البحرية الملكية إلى البحر الأحمر، إنه سيصدر حكما "بناء على الواقع على الأرض".

وقال متحدث باسم الحكومة: "ندين هذا الهجوم المتهور من قبل الحوثيين ضد "روبيمار" وهي سفينة شحن ترفع علم بليز.

وأضاف المتحدث: "تشير التقارير الحالية إلى عدم وقوع إصابات. وتوجد بالفعل سفن التحالف القريبة في مكان الحادث، وتواصل سفينة إتش إم إس ريتشموند القيام بدوريات في البحر الأحمر للمساعدة في حماية الشحن التجاري".

ويعتقد أن السفينة يقوم على تشغيلها لبنانيون وأنها مسجلة في المملكة المتحدة، وكانت تسافر عبر مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن عندما تم استهدافها.