الزمالك يوضح حقيقة مناقشة غرامة كهربا خلال زيارة الأهلي

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على أنه من المستبعد مناقشة أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا خلال زيارة النادي الأهلي للزمالك اليوم.

وكان نادي الزمالك، قد حصل على حكم بتغريم محمود عبد المنعم كهربا، مليوني و400 ألف دولار وإيقاف لمدة 6 أشهر قبل عام ونصف؛ بسبب فسخ اللاعب تعاقده مع النادي من جانب واحد عام 2019.

وقال أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية "لا أعرف ما الذي سيدور خلال الزيارة بين المجلسين، لكن لا اعتقد أن يتم مناقشة هذا الأمر".

وأضاف: "زيارة الأهلي، لنادي الزمالك هي بروتوكولية، ولن يكون الوقت مناسبًا لمناقشة أي أزمات، فالزيارة الأهلي تأخرت كثيرًا، بسبب مرض الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي".

وعن القضايا المرفوعة ضد النادي قال: "الزمالك تعاقد مع المحامي التونسي سامي بوصرصار، وهو متخصص في النزاعات الدولية، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".