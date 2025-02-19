مسئولون يطالبون رئيس الوزراء الماليزي بتخفيف حدة الخطاب بشأن إسرائيل وحماس من أجل ترامب

نصح مسؤولون حكوميون رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بتخفيف حدة خطابه بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس لتجنب أي تدقيق أو انتقام من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما قالت مصادر على صلة بالأمر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن المصادر ، التى رفضت الكشف عن هويتها لحساسية الوضع، أشاروا إلى أن هذه المخاوف جاءت في الوقت الذي يتزايد فيه قلق المسؤولين الماليزيين من إمكانية فرض ترامب لرسوم أمريكية على البلاد التي يعتمد اقتصادها على الصادرات.

وكان ترامب قد صرح أمس الثلاثاء أنه من المرجح فرض رسوم على واردات السيارات وأشباه المواصلات والمواد الدوائية بنسبة 25%.

وتعد ماليزيا من ضمن الدول المعرضة لأي رسوم سيتم فرضها على الرقائق الإلكترونية، حيث تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة 4ر1% من إجمالي الناتج المحلي الماليزي.