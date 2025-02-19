قطر وإيران تبحثان سبل التعاون والتطورات في فلسطين وسوريا

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن مباحثات اليوم، مع الرئيس الدكتور مسعود بزشکيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تناولت شتى مجالات التعاون المحتملة بين البلدين، وأهمية استكشاف فرص التعاون لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية مشتركة أدلى بها المفدى مع الرئيس مسعود بزشكيان، عقب مباحثاتهما في القصر الجمهوري اليوم، تناولا خلالها الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأوضح أن المباحثات تناولت قضية فلسطين وضرورة التمسك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتزام الأطراف بتنفيذ مراحل الاتفاق وأهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة.

وأكد المفدى التزام دولة قطر مع شركائها في الوساطة بإنجاح الاتفاق الذي يمثل خطوة أساسية نحو وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووضع حد لمعاناة المدنيين وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والعمل على تحقيق تسوية عادلة وشاملة، لأن الشعب الفلسطيني العظيم الذي قدم تضحيات خلال العقود الماضية لن يقبل بأقل من ذلك. أما فيما يتعلق بالشأن السوري، فقد تناولا أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا.

وكان الرئيس الإيراني قد بدأ تصريحاته بالتنويه بمتانة العلاقات المشتركة بين البلدين والمسؤولين، مشيدا بما يجمع البلدين من علاقات الجوار والصداقة التاريخية والتواصل البناء.

وأعرب الرئيس الإيراني في ختام تصريحاته عن بالغ الشكر والتقدير للأمير ووفده المرافق على هذه الزيارة، معتبرا أنها زيارة هامة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي، متمنيا أن تحقق أثرا نافعا في العلاقات الثنائية.