ماكرون يعتزم اجراء محادثات فيما تواجه أوروبا تحول سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا

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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد مؤتمر غير رسمي عبر الفيديو مع 19 دولة أوروبية وكندا، اليوم الأربعاء، لتعزيز التنسيق بشأن أوكرانيا، وفقا لقصر الإليزيه.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من المحادثات بعد قمة أزمة عقدت يوم الاثنين في باريس ولم تسفر عن نتائج ملموسة.

وانتهى اجتماع الدول الأوروبية الرائدة التي تدعم كييف بتباين الآراء بشأن قوة حفظ السلام المحتملة على الأرض في أوكرانيا.

ولن تشارك ألمانيا في جولة المحادثات اليوم الأربعاء.

وتأتي المناقشات في وقت تواجه فيه أوروبا سؤالا حاسما: كيف يمكن الرد على التحول الدراماتيكي في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا؟.

وتسعى واشنطن إلى دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو التفاوض، بينما تنقل مسؤولية تأمين اتفاق سلام إلى أوروبا.

واعتبارا من يوم الاثنين المقبل، ستكون أوكرانيا قد تصدت للغزو الروسي الشامل لمدة ثلاث سنوات بمساعدة من الدعم العسكري الغربي.