وزيرة خارجية ألمانيا ترفض اتهام ترامب لـ زيلينسكي بأنه ديكتاتور

رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه ديكتاتور.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر عن هذا الاتهام إنه "عبثي تمامًا. عندما يتوقف المرء عن إطلاق تغريدات بشكل سريع وعندما يبدأ في النظر إلى العالم الواقعي، عندئذ سيدرك من هم الذين يعيشون للأسف في ظل أنظمة ديكتاتورية في أوروبا، إنهم الناس الذين يعيشون في روسيا وفي روسيا البيضاء (بيلاروس).

ورأت بيربوك أن الشعب الأوكراني، إلى جانب حكومته، "يقاتل كل يوم من أجل ديمقراطيته الحرة."

وكان ترامب وصف زيلينسكي اليوم بـ "الديكتاتور" عبر منصته الإلكترونية "تروث سوشيال" حيث كتب السياسي الجمهوري عن زيلينسكي أنه بوصفه "ديكتاتورًا لم يتم انتخابه، فإنه يجدر به أن يتصرف بسرعة، وإلا فلن يتبقى لديه بلد على الإطلاق".

وأضاف ترامب أن المفاوضات مع روسيا حول إنهاء الحرب ستستمر، معتبرًا أن زيلينسكي يقوم بـ "عمل مروع".

وفي هذا السياق، حثت بيربوك الأوروبيين على الوحدة، وقالت إن "الشيء الأكثر أهمية هو أن نحافظ على هدوئنا كأوروبيين في هذه الأوقات العصيبة، وأن نقف معًا من أجل سلامنا".

وأضافت بيربوك:" لا يمكن أن يكون هناك سوى سلام دائم في أوروبا، وهو أيضًا في مصلحة الولايات المتحدة".