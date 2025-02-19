كتب النائب الأوكراني أليكسندر دوبينسكي، على صفحته في "تلغرام"، أن فلاديمير زيلينسكي يبحث عن "سيد جديد" في ظل تراجع اهتمام الحلفاء الغربيين بأوكرانيا.



وقال دوبينسكي في منشوره: "بدأ زيلينسكي التحدث عن الصين، كما يفعل عادة عندما يكون في ورطة"، مشيرا إلى أن زيلينسكي لطالما تذمر من داعميه الغربيين في تصريحاته. وأكمل النائب بأن ما يدور في رأس زيلينسكي حاليا هو: "فكرة رائعة: دعونا نطلب من الصين ضمانات أمنية، لأنه يبحث عن سيد جديد".



ولفت دوبينسكي إلى تغير الخطاب المتعلق بالصين في كييف، فبعد أن كانت الصين بالنسبة للسلطات الأوكرانية "عدوا للديمقراطية"، أصبحت اليوم "صانع سلام وضامن للسلام"، وفيما يتظاهر زيلينسكي بـ"نابليون الدبلوماسية"، يحاول ابتزاز الولايات المتحدة بالتهديد بالتقارب مع الصين.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "TSN" الأوكرانية، أن زيلينسكي لم يستبعد مشاركة ممثلين صينيين في المفاوضات حول تسوية الأزمة الأوكرانية، عقب زيارته للإمارات، وتعليقا على المشاركة المحتملة للصين في عملية التفاوض، أشار إلى أهمية مشاركة "اللاعبين الجادين". وقد أعرب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أمله في مساهمة الصين الجادة في تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا.