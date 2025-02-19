محافظ المنيا: تسليم قروض ميسرة لـ 38 خريجًا لدعم المشروعات الصغيرة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرصه على دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب اقتصاديًا وتشجيعهم على العمل الحر كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، قام اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، بتسليم قروض ميسرة ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و140 ألف جنيه، لـ38 خريجًا، لدعم رواد الأعمال الشباب وتحفيزهم على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، وذلك بتمويل مقدم من جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

من جانبه، أوضح محمد حسين، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين، أن الجهاز، منذ تأسيسه، نجح في توفير 8,100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال تمويل مشروعات بقيمة 40 مليونًا و500 ألف جنيه عبر 270 جمعية. كما دعم 1,438 مستفيدًا بقروض إجمالية بلغت 25 مليونًا و620 ألف جنيه، وأسهم في خلق 2,876 فرصة عمل.