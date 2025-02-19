الذكاء الاصطناعي التوليدي يجذب جيل الشباب في سوق الاشتراكات الرقمية

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي برزت كأكثر المنتجات المرغوبة في فئة التطبيقات القائمة على الاشتراك بين المستهلكين في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري مؤخرا على ألف شخص بالغ من قبل شركة أبحاث السوق ماكروميل إمبرينbrain)، قال 8ر94% من المشاركين في الاستطلاع إنهم جربوا استخدام خدمات قائمة على الاشتراك من خلال التطبيقات.

وكشف الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من غرفة التجارة والصناعات الكورية الجنوبية، أن أكثر خدمة اشتراك جديدة مرغوبة بين المشاركين في العشرينيات من العمر هي خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 20%، وتليها الأجهزة الصحية والمنزلية بنسبة 18%.

ومن بين من هم في الثلاثينيات من العمر، كان الخيار الأول هو خدمات الأعمال المنزلية بنسبة 5ر20%، ويليها خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 5ر19%،وعند الجمع بين الفئتين، كان الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الخدمة الأكثر طلبا.

وأظهر الاستطلاع أن المستجيبين في الأربعينيات والستينيات من العمر أعطوا الأولوية للأجهزة الصحية والمنزلية بنسبة 25%.

ومن بين الخدمات الأكثر استخداما، احتلت منصات بث الفيديو المرتبة الأولى بنسبة 8ر60%تليها عضوية مواقع التسوق بنسبة 4ر52% ثم الباقات المجمعة لمنتجات الإنترنت والتلفزيون بنسبة8ر45%، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.