لندن تدين الحكم بسجن زوجين بريطانيين 10 سنوات في إيران بتهمة التجسس

نددت الحكومة البريطانية بالحكم الصادر عن محكمة إيرانية بسجن الزوجين البريطانيين، ليندسي وكريج فورمان، لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس، واصفة القرار بأنه "غير مبرر على الإطلاق".

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، في بيان اليوم الخميس، إن لندن ستواصل الضغط على إيران من أجل الإفراج عن الزوجين وعودتهما سالمين إلى المملكة المتحدة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووفق السلطات الإيرانية، وُجهت إلى فورمان تهمة جمع معلومات في عدة مناطق داخل البلاد. وكانت قوات الأمن قد اعتقلتهما في 3 يناير الماضي أثناء عبورهما إيران ضمن رحلة عالمية على دراجتين ناريتين، قبل أن تعلن وسائل إعلام رسمية لاحقا توجيه تهم التجسس إليهما، ليبقيا قيد الاحتجاز لأكثر من 13 شهرا.

في المقابل، قال جو بينيت، نجل ليندسي، إن الزوجين مثلا أمام المحكمة في جلسة استمرت ثلاث ساعات في 27 أكتوبر، دون السماح لهما بتقديم دفاع.

وأضاف أن العائلة "لم تطلع على أي أدلة تثبت تهمة التجسس"، معربا عن قلقها إزاء سلامتهما وغياب الشفافية في الإجراءات، وداعيا الحكومة البريطانية إلى التحرك "بحزم وبجميع السبل المتاحة" لضمان إطلاق سراحهما.