يستمر فيروس كورونا المستجد في التفشي، وحصد أرواح البشر حول العالم، إذ بلغت حصيلة الوفيات بالوباء العالمي منذ ظهوره في ديسمبر الماضي وحتى أمس الأربعاء، حوالي 9 آلاف حالة وفاة.

فيما وصلت الإصابات لـ220 ألفا في 150 دولة ومنطقة، في الوقت الذي وصل فيه عدد المتعافين إلى ما يقرب من 86 ألف حالة، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.

ورصدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التغيرات التي شهدتها دول العالم التي ضربها فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما سجلته الدول من أعداد حالات مؤكدة جديدة كل يوم، منذ دخول الوباء أراضيها وحتى اليوم، في أشكال منحنيات تظهر التغيرات بشكل واضح.

قبل عدة أسابيع، كانت الصين البلد الوحيد المتأثر بشكل كبير وواضح بالوباء، الذي اندلع من مدينة ووهان الصينية، فقد شهد عدد الحالات قفزة كبيرة في منتصف فبراير الماضي؛ نظرا لتغيير المسئولين طريقة حساب الحالات، ولكن قبل عدة أيام بدأت نسبة تزايد أعداد الإصابات تقل بشكل كبير، وأعداد المتعافين ترتفع تدريجيا.

ورصد التقرير أن كوريا الجنوبية كانت تسير على طريق مماثل للصين، إذا شهد المنحنى تزايدا في أعداد الإصابات بدرجة كبيرة، قبل أن تنخفض نسبة الإصابات مع مرور الوقت.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من قرب سنغافورة وهونج كونج وتايوان الشديد (جغرافيا) من الصين، إلا أن تلك الدول تمكنت من الحفاظ على بلادها من تفشي الوباء وتزايد عدد الإصابات، من خلال المراقبة الدائمة والتدخل المبكر، ومع ذلك تشير الارتفاعات الأخيرة إلى أنها لا تزال في خطر.

وفي إيطاليا وإسبانيا وإيران وفرنسا وأمريكا وألمانيا، مازال عدد حالات الفيروس المؤكد يتزايد بوتيرة سريعة، إذ ارتفع عدد الإصابات الجديد في تلك الدول إلى أكثر من 4000 حالة خلال الأسبوع الماضي.

وبالرغم من أن سويسرا وبريطانيا وهولندا والنمسا وبلجيكا والنرويج، شهدن حالة أقل خطورة لتفشي الفيروس، لكن حصيلة الإصابات ماتزال عالية في البلاد، إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وعرض التقرير رسوما بيانية لمسارات حالات الإصابة بالفيروس في جميع البلدان، التي لديها أكثر من 50 حالة مؤكدة بالفيروس حتى الآن.