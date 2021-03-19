115 ألف دولار قيمة جوائز صناديق الدعم لمهرجان مالمو للسينما العربية

أعلنت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية عن تفاصيل أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما بالإعلان عن تفاصيل برنامج المنح الخاص بالنسخة السابعة، والمقام بالتوازي مع الدورة الحادية عشر للمهرجان بين 7 - 10 أبريل المقبل، حيث يوزع المهرجان جوائز تزيد قيمتها عن مائة وخمسة عشر ألف دولار أمريكي للمشروعات العربية - السويدية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

أعلن رئيس المهرجان محمد قبلاوي عن إتاحة كافة أنشطة أيام الصناعة للمتابعة إلكترونيًا عن بُعد من قبل الحاصلين على بطاقة الاعتماد الرقمي لأيام صناعة السينما، ولمن يرغب بحضور المهرجان افتراضيا من محترفي الصناعة.

يرتكز صندوق دعم مشاريع الأفلام في مرحلة التطويرعلى أساس التعاون المشترك حيث يكون الهدف إنشاء مركز حيوي للاندماج بين صناع السينما في العالم العربي والدول الإسكندنافية.

قائمة جوائز أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما للعام 2021

جائزة المشروعات الروائية الطويلة في مرحلة التطوير

المعهد السويدي للأفلام يقدم جائزة وقدرها 150,000 كرون سويدي ما يعادل 18000 دولار أمريكي لأفضل مشروع سينمائي روائي طويل في مرحلة التطوير

جائزة المشروعات الوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير

المعهد السويدي للأفلام يقدم جائزة وقدرها 75,000 كرون سويدي ما يعادل 9000 دولار أمريكي لأفضل مشروع سينمائي لفيلم وثائقي طويل في مرحلة التطوير

جوائز المشروعات الروائية القصيرة في مرحلة التطوير

فيلم سكونة في السويد يقدم جائزة وقدرها 30000 كرون سويدي ما يعادل 3600 دولار أمريكي لفيلم روائي قصير في مرحلة التطوير

فيلم سينتروم سيد تقدم جائزة وقدرها 30000 كرون سويدي لفيلم روائي قصير في مرحلة التطوير ما يعادل 3600 دولار أمريكي كخدمات مونتاج

فيلم سينتروم سيد يقدم جائزة وقدرها 20000 كرون سويدي لفيلم روائي قصير في مرحلة التطوير ما يعادل 2400 دولار أمريكي كخدمات إرشاد سيناريو أو إنتاج