بدء حصاد زراعات الكمون بمركز باريس في الوادى الجديد

أعلن مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، البدء في حصاد زراعات الكمون بقرى الأربعين والثمانين التابعة لمركز بباريس جنوب المحافظة، حيث تجود زراعة الكمون في تلك المنطقة وتحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة.



وقال المرسي، إن مركز باريس الأول في زراعة الكمون، حيث يبلغ إجمالي مساحة الكمون بباريس 580 فدانا من إجمالي 872 فدانا على مستوى المحافظة، وكذلك يتم زراعة النباتات الطبية والعطرية مركز باريس مثل الكراوية والحلبة حيث تبلغ مساحة الكراوية 9 أفدنة وتبلغ مساحة الحلبة 25 فدانا.



وأشار إلى أن القطاع الزراعى يهدف إلى التوسع الدائم في زراعة النباتات الطبية والعطرية والتى تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ في مراكز المحافظة الإدارية الخمس.