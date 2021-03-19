المنتخب الأولمبي يكشف موقف الشناوي والمحترفين من المشاركة في «طوكيو»

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه وضع أكثر من 10 لاعبين فوق السن بالقائمة المفتوحة (الأولية) التي ستشارك في أولمبياد طوكيو.

وقال غريب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"ضم محمد الشناوي وأحمد حجازي في الأولمبياد ؟ أسمائهم متواجدة في القائمة المفتوحة، ويوجد أكثر من 10 لاعبين من فوق السن أيضا".

وأضاف :"80% من اللاعبين المحترفين وضعنا أسمائهم في القائمة المفتوحة مثل محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه".

وأكمل :"لائحة البطولة تنص على أن من لم يتواجد اسمه في القائمة المبدئية لن يشارك في الأولمبياد مهما كان اسم هذا اللاعب".

وفي سياق آخر، قال غريب :"هذا هو التجمع الأول الذي لا نخوض به أي مباريات منذ بداية تكوين المنتخب، فبسبب فيروس كورونا والاجراءات الطبية لم نتمكن من لعب أي مباريات".

وتابع :"منتخبا أستراليا وجنوب إفريقيا أمامهما صعوبات في اللعب ضدنا بسبب ظروف سفر اللاعبين، ولغياب المباريات قمنا بتغيير نظام المعسكر ليصبح مفتوحا بدلا من أن يكون مغلقا واللاعبون سيأتون على مواعيد التدريبات مثل ما يحدث مع الأندية".

وأتم غريب :"نتحرك دائما لنواجه المنتخبات التي وصلت للأولمبياد، ولعبنا 6 مباريات ضد الفرق التي تأهلت من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، ويتبقى لنا نواجه منتخبات من أوروبا لكن لظروف السفر لم نتمكن من مواجهاتهم مثل الأرجنتين أيضا".