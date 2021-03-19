محافظ المنيا ينعي رئيس مدينة سمالوط

نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بكل الآسى والحزن المهندس محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والذي وافته المنيه مساء اليوم الخميس.

أعرب المحافظ، باسمه، وباسم شعب محافظة المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



قال المحافظ إن الفقيد كان يتسم بحسن الخلق والاجتهاد والأمانة والنزاهة والصدق، وأدى عمله بتفانٍ وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجًا يحتذى به، ومثالًا للإخلاص والتفاني في أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة، كما كان يتمتع بالحب والاحترام، ودماثة الأخلاق مع زملائه بالعمل.