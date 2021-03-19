محافظ المنيا ينعي رئيس مدينة سمالوط

نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بكل الآسى والحزن المهندس محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والذي وافته المنيه مساء اليوم الخميس.
أعرب المحافظ، باسمه، وباسم شعب محافظة المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
قال المحافظ إن الفقيد كان يتسم بحسن الخلق والاجتهاد والأمانة والنزاهة والصدق، وأدى عمله بتفانٍ وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجًا يحتذى به، ومثالًا للإخلاص والتفاني في أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة، كما كان يتمتع بالحب والاحترام، ودماثة الأخلاق مع زملائه بالعمل.