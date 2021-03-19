إندونيسيا تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

قررت إندونيسيا استئناف التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعدما كانت علقت استخدامه في وقت سابق هذا الأسبوع وسط مخاوف تتعلق بآثاره الجانبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي ساديكين، قوله إن إندونيسيا تعتزم البدء في استخدام اللقاح مرة أخرى اعتبارا من الاسبوع المقبل.

وكانت إندونيسيا علقت استخدام اللقاح يوم 15 مارس في إطار حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وسط تقارير بشأن احتمال تسبب اللقاح في حدوث جلطات في الدم.

وأعلنت عدة دول أوروبية أنها ستستأنف استخدام لقاح أسترازينيكا بعد أن اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أنه "آمن وفعال".

وقالت رئيسة الوكالة إيمير كوكي أمس الخميس، إن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للمخاطر المحتملة من حدوث تجلط الدم، في أعقاب تقارير أفادت بأن بعض الأشخاص أصيبوا بجلطات دموية في الفترة التي أعقبت التطعيم مباشرة.

وكانت أعلنت فرنسا وإيطاليا ولاتفيا وبلغاريا أنها ستستأنف، على الأرجح، التطعيمات باستخدام لقاح أسترازينيكا اليوم الجمعة بعد نصيحة الوكالة الأوروبية.