السعودية: ندعم خفض التصعيد في أوكرانيا وحماية المدنيين وحل الأزمة سياسيا

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم السبت، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء السبت، جرى خلال اللقاء، بحث الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، وحماية المدنيين، والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا.

وتتواصل المعارك وعمليات القصف بشكل مكثف في أوكرنيا ولا سيما في مدينة ماريوبول، الواقعة جنوب شرق البلاد وتشهد معركة محتدمة.

وأعلن الجيش الروسي، أمس الجمعة، أنه تمكن من دخول ماريوبول، وأن قواته تقاتل في وسط المدينة إلى جانب قوات جمهورية دونيتسك الانفصالية.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الرابع، في وقت وجه فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، نداء إلى موسكو، معتبراً أن «الوقت حان للبحث في السلام والأمن وإلا فإن العواقب بالنسبة إلى روسيا ستبقى آثارها لأجيال عدة».

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتم تصويره في أحد الشوارع المهجورة ليلاً، إن «مفاوضات حول السلام والأمن لأوكرانيا هي الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر الناجم عن أخطائها».

وأضاف: «حان الوقت للالتقاء، حان وقت المناقشة، حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا»، محذراً من أنه بخلاف ذلك سيتطلب الأمر تَعاقُب أجيال عدة قبل أن تتمكن روسيا من التعافي.