رئيس بيلاروس: القوات العسكرية الأوكرانية يقودها أمريكيون وممثلو بلدان غربية

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إن الجيش الأوكراني يقوده ممثلو الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء السبت.

وأضاف لوكاشينكو، في مقابلة مع قناة «تي في إس» اليابانية: «أنا على قناعة، وربما أكون مخطئا، هناك بالفعل بعض الأشخاص الذين يوجهون الموقف مباشرة من كييف، وبشكل أساسي على الجبهة، الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ليس مسؤولا عن العملية برمتها».

وتابع: «لا يوجد فقط مستشارون لتقديم نصائح للجيش الأوكراني، بل سيطر ممثلو الغرب والولايات المتحدة بشكل كامل على العملية العسكرية في مواجهة روسيا»، لافتًا إلى أن «زيلينسكي نفسه يتلقى تعليمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون».

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الرابع، في وقت وجه فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، نداء إلى موسكو، معتبراً أن «الوقت حان للبحث في السلام والأمن وإلا فإن العواقب بالنسبة إلى روسيا ستبقى آثارها لأجيال عدة».

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتم تصويره في أحد الشوارع المهجورة ليلاً، إن «مفاوضات حول السلام والأمن لأوكرانيا هي الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر الناجم عن أخطائها».

وأضاف: «حان الوقت للالتقاء، حان وقت المناقشة، حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا»، محذراً من أنه بخلاف ذلك سيتطلب الأمر تَعاقُب أجيال عدة قبل أن تتمكن روسيا من التعافي.