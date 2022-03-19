تبادل الجانبان الروسي والأوكراني، الاتهامات بشن هجمات على أهداف مدنية في إقليم دونيتسك.

من جهتها، قالت الشرطة الأوكرانية، إن القوات الروسية قصفت ثماني مناطق في إقليم دونيتسك، بينها مدرسة وروضة أطفال ومركز تسوق ومتحف خلال 24 ساعة، حسبما نقلت عنها تقارير إعلامية.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه قناة "روسيا اليوم"، إن قوات لوجانسك ودونيتسك تواصل تقدمها وتحرير المزيد من المناطق، وتحدّثت عن أنها تكبد الجيش الأوكراني خسائر مادية وبشرية، فيما ذكرت أن القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية وتسقط ضحايا مدنيين.

وذكرت بيان صادر عن سلطات دونيتسك: "أصيب 15 من سكان مدينة ماريوبول نتيجة الأعمال العدائية والقصف من قبل القوات الأوكرانية، ومن بين الجرحى طفل رضيع".

وتابع البيان: "تم إجلاء 389 شخصا آخر، من بينهم 89 طفلا، من ماريوبول إلى بيزيمينوي في دونيتسك، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.