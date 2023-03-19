 التحفظ على المتهم بتعذيب قطة في باب الشعرية (صور) - بوابة الشروق
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التحفظ على المتهم بتعذيب قطة في باب الشعرية (صور)

نهاد القادوم
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 1:12 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 1:25 ص

قررت نيابة باب الشعرية، التحفظ على متهم بتعذيب قطة في باب الشعرية لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بتفريغ كاميرات المراقبة وعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة الواقعة.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة باب الشعرية أمس، مفاده قيام شخص يدعى "أحمد. إ" بتعذيب قطة شيرازي ونشره عدد من الفيديوهات على حسابه الشخصي بتطبيق تيك توك، حيث ظهر المتهم حاملاً القطة داخل كرتونة ويتوعدها بالتعذيب، ومن ثم ظهر المتهم في فيديو آخر ومعه القطة بها إصابات وعلى وجهها نزيف من الأنف والفم.

حُرر البلاغ رقم 922 لسنة 2023 جنح باب الشعرية بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق حيالها.

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