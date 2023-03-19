ينتظر فريق الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، مواجهة صعبة أمام نظيره المصري البورسعيدي، في دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي ستقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أرسلت خطابًا رسميًا مساء السبت، إلى رابطة الأندية تطلب فيه مباراة المصري، بسبب استدعاء بعض اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي يوم الـ 27 من شهر مارس الجاري، خلال فترة التوقف الدولي، وبالتالي سيغيب عن الفريق الأحمر 14 لاعبا.

ويتواجد 7 لاعبين من الأهلي، في قائمة منتخب مصر لمباراتي مالاوي، وهم محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا، إلى جانب انضمام الثلاثي علي معلول، أليو ديانج، وبيرسي تاو إلى منتخبات بلادهم أيضًا.

فيما انضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي، الذي سيخوض مباراتي زامبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وجاءت قائمة الأهلي المتاحة لخوض مباراة المصري كما يلي:

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

الدفاع: خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - محمود متولي «مصاب» - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - عبد الرحمن رشدان

خط الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد قندوسي - طاهر محمد - محمد فخري - ميدو نبيل - محمد الضاوي «كريستو».

الهجوم: محمد شريف - برونو سافيو - شادي حسين.