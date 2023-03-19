قال محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، إن فريقه سوف يخوض مواجهة الليلة أمام أسكو كارا التوجولي من أجل الفوز والاقتراب خطوة من التأهل للدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فيوتشر نظيره أسكو كارا التوجولي، الليلة في تمام السادسة مساء، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال جنش:"نركز في المباراة بشكل كبير من أجل تحقيق الفوز، ونعلم أهمية المباراة في مشوار الفريق بالبطولة الأفريقية كذلك أهمية حصد النقاط الثلاثة قبل مواجهة بيراميدز في الجولة الأخيرة".

وتابع: "الجميع لديه المسئولية في الفريق، ونحاول نقل خبراتنا في البطولات الأفريقية للاعبين انا وزملائي سعد سمير ومروان محسن، والجميع لديه هدف واحد وهو الفوز والصعود"

وأوضح: "الفوز بالجولة الماضية كان في صالحنا ووضعنا ضغوطات كبيرة على جميع الفرق، وتحقيق الانتصار في مباراة الغد سوف يساهم بشكل قوي في صعود الفريق دون النظر عن للنتائج الأخرى".

ويحتل فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 5 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الجيش الملكي المتصدر.