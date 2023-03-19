قافلة الكشف على مرضى العيون تُنهي أعمالها بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن القافلة الطبية المجانية للعيون أنهت أعمالها بمستشفى الخارجة التخصصي بعد إجراء 54 عملية جراحية، وتوقيع الكشف الطبي على 224 حالة رمد.

وقال إن القافلة تعد الثالثة بعد تنظيم قافلين للكشف على مرضى العيون بمركز الداخلة، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان وتوفير الأدوية بالتعاون مع المراكز والمستشفيات المختلفة.

وأشار الزملوط إلى إستمرار تنظيم القوافل الطبية الدورية بقرى المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة، علاوة على القوافل الطبية المتخصصة في لمرضى العيون، فضلا عن توفير الأدوية بالمجان؛ لسد العجز في نقص التخصصات الطبية والوصول إلى المرضى في القرى المتباعدة النائية.