توفت الفنانة لبنى محمود، منذ قليل، ومن المقرر تشييع جثمانها، غدا، من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، ودفنها بمقابر العائلة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور الفنان محمد ثروت، الذي نشره قبل أيام هنأ خلاله كل سيدة بمناسبة يوم المرأة، عدا الفنانة لبنى محمود، حيث نشر صورة من فيلم "بنك الحظ" وهي تضربه على وجهه في أحد المشاهد، معلقا: "كل سنة والستات كلها بخير ما عدا أم صالح.. اليوم العالمي للمرأة".

يذكر أن آخر أعمال لبنى محمود مسلسل "موضوع عائلي 2"، والذي قدمته به دور والدة الفنان ماجد الكدواني، والمسلسل من بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمود رمضان، لبنى محمود، طه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.

لبني محمود تخرجت من المعهد العالي للباليه وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه اوبرا القاهرة، ثم اتجهت للتمثيل فكانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثُم توالت مُشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية.

شاركت الفنانة لبني محمود في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم الإنس والنمس وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، والعديد من المسلسلات التليفزيونيّة مثل مسلسل نيللي وشريهان، ومسلسل موضوع عائلي، واشتهرت بأداءها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في عملين تليفزيونيين همما مسلسل العميل 1001، ومسلسل حرب الجواسيس.