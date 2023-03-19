 رئيس شعبة الذهب: الأسعار قد تتخطى 2000 دولار في الافتتاحية الجديدة - بوابة الشروق
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رئيس شعبة الذهب: الأسعار قد تتخطى 2000 دولار في الافتتاحية الجديدة

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 4:59 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 5:00 ص

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إننا شهدنا على المستوى العالمي ارتفاعا غير مسبوق لأسعار الذهب، وهذا نتيجة طبيعية للأحداث العالمية وإعلان البنوك إفلاسها في أمريكا، فضلا عن المؤشرات الأخرى التي تتحدث عن عدم قدرة الفيدرالي الأمريكي على كبح جماح التضخم.

وأشار ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه رغم زيادة الفائدة من الفيدرالي، فإن التضخم متزايد والناس تلجأ إلى شراء الذهب، موضحا أن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم إجراء تحوطي، مضيفا أن المؤشرات ترجح أن يتخطى الذهب حاجز الألفي دولار في الافتتاحية الجديدة مع بداية الاثنين المقبل.

واستكمل: «لو الناس اقبلت على شراء الذهب رغم ارتفاع أسعاره هيحصل ارتفاع تاني»، مضيفا: «الذهب استثمار طويل الأمد ونطمئن الناس اصبروا متقلقوش ومتخفوش ومتبعوش وبالتالي مش بيحصل خسارة طول ما أنت تستثمر الذهب على المستقبل».

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