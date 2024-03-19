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كشفت وزارة الداخلية، حقيقة ادعاء فتاة بتعدي شخص عليها بالضرب.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، ادعت خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها آخر بتعدى شخص عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح بالوجه حال سيرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد القائمين على مقطع الفيديو 3 أشخاص، والفتاة المشار إليها "غير مصابة بأية جروح، وتبين اختلاقهم الواقعة وتصويرها ونشرها بغرض زيادة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتربح المادى.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.