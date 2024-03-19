مهندسين الإسكندرية تُسلم تأشيرات عمرة رمضان الاقتصادية لأعضائها

سلمت نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، تأشيرات رحلة العمرة، وجواز السفر، للمستوى الاقتصادي؛ لأعضائها، وشرح المناسك وذلك خلال ندوة دينية عقدت بمقر النقابة، وذلك وفقًا لببان صحفي اليوم الثلاثاء.

وخلال الندوة هنأ المهندس محمد قبيصي، رئيس لجنة الرحلات، المعتمرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على دور النقابة في تقديم الخدمات المتنوعة للمهندسين وأسرهم بأفضل السبل، والاستمرار في تلبية طموحاتهم، مؤكدًا أن العمرة جاءت بأسعار مميزة، وذلك استمرارًا لتلبية طموحات وثقة المهندسين في نقابتهم.

يذكر أن عدد المهندسين المشاركين في المستوى الاقتصادي، هم 24 مهندس لمدة 10 أيام، مع مشرف مخصص لتوجيه المهندسين والإجابة على كافة استفساراتهم طوال الرحلة، حيث قدم مسئولي شركة السياحة ندوة دينية عن مناسك العمرة والإجابة على استفسارات المهندسين وتوضيح البرنامج الخاص بالعمرة.