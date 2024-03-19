تحدثت الفنانة حلا شيحا، عن المرحلة الماضية من حياتها، مؤكدة أنها لم تكن في أفضل حالاتها‎.‎

وقالت خلال مقابلة لبرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء ‏الثلاثاء، إن رغبتها في العودة إلى العمل بعد غياب دام 12 عاما؛ أثارت جدلًا واسعًا بين الناس حيث انقسموا بين مؤيد ‏ومعارض لعودتها‎.‎

وعبرت عن شعورها بالتعب من هذا الصراع الدائر خاصة أن كل إنسان يمر بظروف صعبة في حياته، قائلة: «أنا ‏طالعة من 12 سنة كنت عايشة حياة مختلفة وراجعة اشتغل فقابلت هجوم كبير، والناس انقسمت مع وضد وفي وسط ‏صراعهم أنا اللي واقفة في المنتصف وتعبانة». ‏

وأكدت أنها لا تستطيع شرح مشاعرها في وسط هذا الصراع بين الفريقين لأنهم لن يفهموها، معقبة: «أنا موقفي كان ‏مختلفا تماما عن كل ما قيل، لكن مهما شرحت لن أتمكن من إيصال ما بداخلي للناس، لأنهم لن يستوعبوه أو يفهموه، ‏كل إنسان بيمر بظروف معينة في حياته بتكون مش أسهل حاجة عليه».‏

وكشفت عن أن صراعها الداخلي مع النفس لا ينتهي أبداحيث تتعرض لضغوطات نفسية كبيرة بسبب الصراع الداخلي ‏الذي تعيشه، موضحة أن تحديد علاقتها بالله عز وجل ليس بالأمر السهل أو هو قرار زواج أو طلاق خاصة أنها ‏تسعى إلى الصدق في كل ما تفعله‎.‎

وأكدت أنها لا تستطيع أن تفعل عكس ما تشعر به، موضحة أنها تدرك أن أي خطوة في الحياة لها ثمن. ‏

وأشارت إلى أن الوصول إلى الحقيقة يتطلب وقتا طويلا لا سيما أنها تسعى لفهم معنى الحياة بشكل أعمق ‏قائلة:«العلماء مثلا بتقعد سنوات علشان يوصلوا لحكمة صغيرة تكون حقيقية، وأنا إلى حد ما عندي الجزء ده على ‏أدي، أنا محبش أكون عايشة بمقولة زي ما تيجي تيجي».‏

التتبع