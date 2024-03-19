تحدثت الفنانة حلا شيحا، عن المرحلة الماضية من حياتها، مؤكدة أنها لم تكن في أفضل حالاتها.
وقالت خلال مقابلة لبرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، إن رغبتها في العودة إلى العمل بعد غياب دام 12 عاما؛ أثارت جدلًا واسعًا بين الناس حيث انقسموا بين مؤيد ومعارض لعودتها.
وعبرت عن شعورها بالتعب من هذا الصراع الدائر خاصة أن كل إنسان يمر بظروف صعبة في حياته، قائلة: «أنا طالعة من 12 سنة كنت عايشة حياة مختلفة وراجعة اشتغل فقابلت هجوم كبير، والناس انقسمت مع وضد وفي وسط صراعهم أنا اللي واقفة في المنتصف وتعبانة».
وأكدت أنها لا تستطيع شرح مشاعرها في وسط هذا الصراع بين الفريقين لأنهم لن يفهموها، معقبة: «أنا موقفي كان مختلفا تماما عن كل ما قيل، لكن مهما شرحت لن أتمكن من إيصال ما بداخلي للناس، لأنهم لن يستوعبوه أو يفهموه، كل إنسان بيمر بظروف معينة في حياته بتكون مش أسهل حاجة عليه».
وكشفت عن أن صراعها الداخلي مع النفس لا ينتهي أبداحيث تتعرض لضغوطات نفسية كبيرة بسبب الصراع الداخلي الذي تعيشه، موضحة أن تحديد علاقتها بالله عز وجل ليس بالأمر السهل أو هو قرار زواج أو طلاق خاصة أنها تسعى إلى الصدق في كل ما تفعله.
وأكدت أنها لا تستطيع أن تفعل عكس ما تشعر به، موضحة أنها تدرك أن أي خطوة في الحياة لها ثمن.
وأشارت إلى أن الوصول إلى الحقيقة يتطلب وقتا طويلا لا سيما أنها تسعى لفهم معنى الحياة بشكل أعمق قائلة:«العلماء مثلا بتقعد سنوات علشان يوصلوا لحكمة صغيرة تكون حقيقية، وأنا إلى حد ما عندي الجزء ده على أدي، أنا محبش أكون عايشة بمقولة زي ما تيجي تيجي».
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