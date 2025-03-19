وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا حتى تفهم حماس أن قواعد اللعبة قد تغيرت

أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته "حتى تفهم حماس أن قواعد اللعبة قد تغيرت وأنها يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن أو تواجه فتح أبواب الجحيم".

وتعكس هذه الكلمات التحول في النهج الاستراتيجي الإسرائيلي-حيث "لم تعد إسرائيل تسمح لحماس باستخدام وقف إطلاق النار كوسيلة لإعادة تنظيم صفوفها وتسليح نفسها"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء.

وكان 14 فلسطينيا قد استشهدوا فجر اليوم الأربعاء في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية ومحلية فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مناطق في خان يونس ورفح جنوب القطاع، إضافة إلى قصف طال مخيم البريج وسط القطاع ومنزلًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن استشهاد أكثر من 420 شخصا أمس الثلاثاء، في غارات جوية إسرائيلية مباغتة، أنهت حالة الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس استمرت لأسابيع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي.

وجاء الهجوم بعد تعثر المفاوضات لاستكمال مراحل وقف إطلاق النار.

وتبادلت إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار.