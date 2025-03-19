الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الصومال

أدانت الإمارات بشدة "الهجوم الإرهابي الذي استهدف اغتيال حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية"، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة إن "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".‎

وعبر عن "تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الصومالية والشعب الصومالي، وإلى ذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

كان رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، قد نجا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء من انفجار قوي استهدف موكبه في قرب مقر الرئاسة الصومالية بينما كان متجها إلى مطار مقديشو.

وأدى الهجوم الذي تبنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه إلى مقتل 8 مدنيين على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

كانت حركة الشباب الصومالية قد أعلنت عن المسؤولية عن انفجار قوى استهدف موكب رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ، قرب مبنى الرئاسة الصومالية لدى توجهه إلى مطار مقديشو.

وأسفر الانفجار عن مقتل 8 مدنيين على الأقل وإصابة آخرين بجروح.