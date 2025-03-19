محافظ الوادي الجديد يتفقد تجربة تقييم سلالات القمح بالداخلة لتطوير الإنتاجية

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تجربة تقييم سلالات قمح هيئة الطاقة الذرية بعزب القصر بالداخلة، يرافقه إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتطوير سلالات القمح ومعدلات الإنتاجية باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا هو العام التأكيدي للنتائج، حيث يجري تقييم خمس أصناف من حيث الإنتاجية ومقاومتها للآفات للعام الثالث على التوالي، بالتعاون بين المحافظة وهيئة الطاقة الذرية، ومركز البحوث الزراعية تحت إشراف مديرية الزراعة، لافتًا إلى أن النتائج الأولية تشير لمتوسط إنتاجية يبلغ من ٢٢ - ٢٤ إردبا للفدان، وجارٍ استكمال تقييم النتائج ومقارنتها بالأصناف التجارية لنشرها عقب حصاد المحصول.