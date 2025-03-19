الجامعة الأمريكية تستضيف الكاتب الصحفي محمود التميمي ضمن مهرجانها الثقافي السنوي

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الكاتب الصحفي محمود التميمي، ضمن فعاليات مهرجانها الثقافي السنوي، لإلقاء محاضرة بعنوان «مصريون أجانب وأجانب مصريون»، وذلك في إطار سلسلة «أرواح في المدينة» التابعة لمشروع «القاهرة عنواني»، المهتم بحفظ الذاكرة الوطنية.

تُقام المحاضرة في قاعة إيوارت التذكارية يوم السبت الموافق 12 أبريل، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتتناول عمق الجدل الحضاري المتبادل الذي شهدته القاهرة خلال عصور تاريخية مختلفة، عبر شخصيات وجنسيات عديدة مرت أو استقرت بها، فتركت أثرها وتأثرت بها.

وأشار التميمي إلى أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها جمهور الجامعة الأمريكية بالقاهرة في قاعة إيوارت التاريخية، مؤكدًا أن الدعوة عامة للجميع دون الحاجة إلى تسجيل مسبق.

تأتي هذه المحاضرة إلى جانب اللقاء الشهري الثابت من سلسلة أرواح في المدينة الذي يقدمه الكاتب على مسرح دار الأوبرا المصرية، مستعرضًا من خلاله حكايات من تاريخ مدينة القاهرة، باعتبارها نموذجًا حضاريًا متميزًا في استيعاب مختلف الثقافات وإعادة صياغتها في نسيج ثقافي فريد لا تراه إلا في القاهرة.