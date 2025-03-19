المفوضية الأوروبية تعرض خطة لمواجهة التهديدات الروسية وتعزيز القدرات الدفاعية

تستعد المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء لتقديم خطة ملموسة إلى دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية مواجهة "التهديدات" الحالية من روسيا والجهات "العدائية" الأخرى، وفقا لمسودة وثيقة حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وفي المسودة الأولية لما يُعرف بـ "الورقة البيضاء" حول مستقبل الدفاع الأوروبي، تسلط المفوضية الضوء على سبعة مجالات رئيسية يجب معالجتها بشكل عاجل لسد الفجوات الحالية في القدرات العسكرية. وتشمل هذه المجالات الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية.



وجاء في نص الوثيقة: "يجب أن تكون أوروبا مستعدة للحرب إذا أرادت تجنبها".

وتؤكد المسودة أن روسيا "تسير بلا رجعة نحو أن تصبح اقتصاد حرب، حيث تواصل حربها في أوكرانيا وتستعد لمواجهات مستقبلية مع الديمقراطيات الأوروبية.

وأعلنت المفوضية بالفعل عن حشد 800 مليار يورو (875 مليار دولار) لمشاريع إعادة التسلح، بما في ذلك صندوق جديد بقيمة 150 مليار يورو، إلى جانب إعفاءات مؤقتة لبعض الاستثمارات الدفاعية من قيود الديون والعجز الصارمة في الاتحاد الأوروبي.

كما تحذر الوثيقة من الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة، لكن الصياغة في النسخة النهائية أقل وضوحا مما كانت تطمح إليه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوض الدفاعي أندريوس كوبيليوس.

وتم حذف المقاطع الصريحة المتعلقة بالولايات المتحدة، والتي كانت جزءا من مسودة سابقة للوثيقة، من النسخة النهائية، وذلك عقب تدخل دائرة رئاسة المفوضية، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكانت مسودة سابقة للورقة البيضاء حذرت من أن الولايات المتحدة قد تقرر تقييد استخدام أو حتى وقف إتاحة مكونات أساسية للقدرات العسكرية التشغيلية.

ترى المسودة أن الطريقة الوحيدة للتغلب على هذه التبعية هي تطوير القدرات اللازمة من خلال مشاريع دفاع أوروبية مشتركة.