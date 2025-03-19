مقتدى الصدر يحذر من وصول إسرائيل إلى الحدود العراقية

حذر زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق مقتدى الصدر من وصول الكيان الصهيوني إلى الحدود العراقية.



وقال الصدر في تغريدة له على منصة "إكس": "قد علمنا وحذرنا مما ستؤول إليه الأوضاع في غزة بل وفي غيرها، فوجود العدو الصهيوني في المنطقة لن يؤول إلى ما يحمد عقباه".



وأضاف: "ها هو العدو يعاود قصف المدنيين والأطفال بغطاء أمريكي إرهابي وقح، وقد اكتفى الكثيرون بالسكوت والتفرج على شهداء غزة وأطفالها ونسائها وهم صرعى بصواريخ الإرهاب الصهيوأمريكي وإما أن يصرعهم الجوع والعطش بسبب حصار دولي مطبق بلا رادع إنساني ولا شرعي".

مؤكدا أن "الأوضاع الراهنة ستتسبب ببيع فلسطين مرة أخرى لتتمدد الصهيونية في الأراضي الإسلامية والعربية وبكل سهولة بل وبمعونة من هنا وهناك وذلك لتصل إسرائيل إلى الحدود العراقية".

وكانت قد اتهمت حركة "حماس" نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته، داعية "أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضا لاستئناف الحرب".

وذلك بعد أن استأنفت إسرائيل قبل فجر اليوم (الثلاثاء) عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة منهية بذلك هدنة استمرت لنحو شهرين كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ونفذت هجمات واسعة بعد تعثر المفاوضات مع حركة حماس لتمديد الهدنة، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

وحمّل مسؤولون أمريكيون "حماس" مسؤولية تجدد القتال، معتبرين أنها حظيت بفرصة إطلاق سراح الرهائن وتمديد وقف إطلاق النار، لكنها اختارت العودة إلى الحرب.