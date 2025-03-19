الفيضانات تودي بحياة شخص وتجبر السلطات بجنوب إسبانيا على إخلاء أكثر من 350 منزلا

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أودت الفيضانات في جنوب إسبانيا بحياة شخص واحد على الأقل ودفعت المسؤولين هناك لإخلاء أكثر من 350 منزلا وإغلاق طرق وإلغاء فصول دراسية الثلاثاء.

وأصدر المسؤولون الإقليميون أوامرهم بإخلاء 365 منزلا في قرية كامبانيلاس بالقرب من مدينة ملقة في وقت متأخر من يوم الاثنين عقب فيضان أحد الأنهار.

وعثرت فرق الطوارئ على جثة بالقرب من مدينة إشبيلية، بعد الإبلاغ عن فقدان زوجين في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذكرت وكالة يوروبا برس للأنباء، نقلا عن الشرطة وفريق الإطفاء، أن الجثة تعود إلى الزوجة المفقودة.