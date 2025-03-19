الصحة العالمية: استئناف الأعمال القتالية في غزة يعرض حياة مليوني فلسطيني للخطر

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن استئناف الأعمال القتالية في قطاع غزة يعرض حياة مليوني فلسطيني للخطر مرة أخرى.

ودعا جيبريسوس، إلى الاستئناف الفوري لوقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين، وحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وعلق مدير المنظمة الأممية على قتل غارات إسرائيلية لموظف بلغاري تابع للأمم المتحدة، قائلاً: "اليوم فقدنا واحداً منا.. يجب حماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين".

وكانت الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق في قصف استهدف داري ضيافة تابعين لها في غزة وأسفر عن سقوط أحد موظفيها وإصابة 5 آخرين.

واستأنفت إسرائيل حربها على غزة، الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، بغارات واسعة أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 400 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.