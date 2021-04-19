نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأعضاء البشرية.

وكانت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد أكدت قيام (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة) ببيع الكليه الخاصة بكلٍ منهما.

وأقر الشخصان بقيام تشكيل عصابى باستغلال حاجتهما للمال وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة لضمان استمرارهما فى إجراءات نقل الكلى ، حيث قاما بإجراء عمليتي نقل كلى مقابل مبالغ مالية لكلاً منهما، وتبين أن عناصر التشكيل هم 5 أشخاص، لأحدهم (معلومات جنائية) .

وعقب تقنين الإجراءات، تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن "القاهرة – الجيزة" والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط أربع متهمين، وبمواجهة أحدهم، أقر بانضمامه للتشكيل ويتزعمه أحدهم ويعاونه باقى المتهمين فى استقطاب ضحاياهم لبيع عضو الكلى مقابل مبلغ مالى، يتم التحصل عليه من "المتبرع إليه".

وبمواجهة باقى المتهمين، أكدوا صحة أقوال أحدهم والتحريات، وبتفتيش المتهمين المضبوطين عثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة تحوى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الدالة على ضلوعهم فى نشاطهم الآثم – مجموعة من التحاليل الطبية – 3 إيصالات أمانة بأسماء مختلفة – 3 إيصالات أمانة خالية البيانات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية.