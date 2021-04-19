إحالة أوراق طبيب متهم بقتل زوجته بالصالحية الجديدة في الشرقية للمفتي

الاثنين 19 ابريل 2021 15:20

فاطمة علي



أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، قرارها في القضية رقم 3368 جنايات الصالحية الجديدة لسنة 2020، بإحالة أوراق طبيب بشري بالمعاش إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 25 مايو المُقبل، للنُطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، بوصول ربة منزل تُدعى "أ.ا.هـ"، جثة هامدة، متأثرةً بإصابتها بعيارين ناريين أحدثا فتحات دخول أسفل الإبط الأيسر ومنتصف الجانب الأيسر للصدر، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى م.ا.ا.ع، 69 سنة، طبيب بشري بالمعاش، مُقيم بإحدى القرى بفاقوس.



تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري، مسدس 9 مللي، بدخله طلقتين لذات العيار، وعُثر بمحل الواقعة على فارغين مقذوف لذات العيار، وبمواجهته أقر بقتل زوجته لخلافات بينهما، وأنه استدرجها بالطريق العام وما أن ظفر بها أطلق صوبها أعيرة نارية أودت بحياتها، قاصدًا قتلها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.