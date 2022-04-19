عرضت فضائية «الغد»، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو يرصد مشهد مؤثر لطفلة فقدت والدها في الحرب اليمنية وعندما لمحت صورة والدها أعلى القبر هرولت لاحتضانه، في مشهد هز مشاعر الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الطفلة التي فقدت والدها في الحرب شعرت بالاشتياق إليه، فتوجهت لزيارة قبره وحينما لمحت صورته قفزت لاحتضانها.

وتم تداول المشهد على نطاق واسع، ليصفه البعض بأنه يلخص المأساة الإنسانية في اليمن، فهذه الطفلة واحدة من بين نحو 80 ألف يتيم يمني.

وخلفت مدينة تعز وحدها نحو 10 آلاف يتيم بسبب الحرب، فالأيتام باتوا في حاجة لرعاية صحية خاصة في ظل معاناة جزء منهم من الاكتئاب أو الإعاقات.